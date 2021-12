En 2019, près de 2 300 propriétaires de jardins, privés et publics, avaient ouvert leurs jardins et organisé plus de 4 000 animations (visites guidées, ateliers, concerts, spectacles...) en France.

Une occasion pour des visites en famille dans des propriétés souvent méconnues au sein des régions, et une occasion de dialogue avec les propriétaires et les conservateurs.

En Europe, dix-huit pays avaient au total participé à ces rendez-vous annuels. Le ministère de la Culture "tient à saluer les nombreux partenaires financiers, presse, institutionnels, collectivités territoriales ainsi que l'ensemble des propriétaires privés et publics qui s'étaient engagés pour soutenir cette édition 2020".

En 2021, annonce-t-il, les 19e "Rendez-vous aux jardins" auront lieu les 4, 5 et 6 juin sur ce même thème de la transmission des savoirs.