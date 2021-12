Les Rencontres de la santé à Melun le 30 juin

C'est la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, en partenariat avec l'Agence régionale de santé (ARS) et la ville de Melun, qui organise cette journée. Des ateliers et des stands sur les addictions (tabac, alcool, drogues, chicha, exposition aux écrans…) et sur l'alimentation (grignotage, sucre...) sont prévus. Au programme également du théâtre interactif pour parler santé avec la compagnie théâtrale Bagan, Bagan "Porteur de parole".

Les visiteurs auront aussi la possibilité de se faire dépister sur placeb gratuitement (tests rapides de la Covid-19 et du VIH). Des conseils sur les gestes barrières et le comportement à adopter en cas de résultat positif seront proposés par les médiateurs de lutte anti-Covid du Groupe hospitalier sud Île-de-France (GHSIF).