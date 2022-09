Les remparts de Meaux lauréats du Loto du patrimoine

La Fondation Patrimoine, dirigée par l’animateur télé Stéphane Bern, a dévoilé les 100 sites départementaux qui ont été retenus lors de cette 5e édition. En Seine-et-Marne, c’est le projet de restauration des remparts gallo-romains du centre-ville de Meaux qui a obtenu les faveurs du jury. Une bonne nouvelle pour cet édifice construit entre la fin du IIIe siècle et le début du Ive siècle, car il commençait à donner des signes évidents de délabrement avec notamment des fissures de plus en plus saillantes. Ainsi, dans le cadre de cette prochaine restauration subventionnée, les parties de mur effondrées seront reconstituées avec une tête de mur reconfigurée pour éviter les infiltrations d’eau et les chutes de pierres. Cette réhabilitation prévoit également le réaménagement du jardin suspendu créé au XVIIe siècle dans le prolongement du jardin de Bossuet. L’objectif est de le valoriser pour pouvoir l’ouvrir au public. Comme à l’époque, il est envisagé également de replanter un verger.

Reste désormais à connaître le montant de la dotation accordée par la Fondation du patrimoine. Officialisée d’ici la fin de l’année, elle se chiffrera entre 50 000 et 300 000 euros. Quant aux travaux, ils débuteront véritablement en 2024 et dureront deux ans.