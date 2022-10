Les Rallyes du Val d’Ancoeur le 15 octobre

La Communauté d’agglomération Melun Val de Seine et la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux ont confié à l’Office de tourisme Melun Val de Seine l’organisation d’un nouveau temps fort pour découvrir ou redécouvrir les richesses du Val d’Ancoeur dans une ambiance festive, ludique et pédagogique.

Cette journée, intitulée les Rallyes du Val d'Ancoeur, invite le public, samedi 15 octobre (10 heures-18 heures), à se promener entre Bombon et Saint-Méry dans le cadre d’un jeu de piste pédestre scénarisé.

Au départ de ces rallyes, à la Ferme de Neuvy, à Bombon, différentes animations seront proposées : un marché du terroir et de l’artisanat, une exposition photo et des animations musicales. Ce sera aussi l’occasion de prendre connaissance de l’état d’avancement du Plan de paysage duVal d’Ancoeur. Ce projet, porté par les deux collectivités et les communes concernées, vise à valoriser les richesses naturelle, patrimoniale et historique de cette vallée pittoresque.

Deux parcours de 10 et 3, 5 km

Une balade immersive et une enquête inédite vous attendront ensuite pour découvrir les richesses du territoire. Deux parcours au choix (10 km ou 3, 5 km) seront proposés pour jouer seul, en famille ou entre amis. Une balade contée sera également au programme.

Plusieurs intermèdes musicaux ponctueront cette journée à la ferme de Neuvy, au château de Montjay, au château de Bombon et à l’église de Saint-Méry. Balade à cheval et en calèche, concours de peinture, exposition historique et découverte d’un élevage de vaches de l’Aubrac rythmeront agréablement votre découverte du Val d’Ancoeur. Enfin, l’association Melun Agglo à Vélo organisera une balade en deux roues pour rejoindre les lieux d’animations depuis la place Saint-Jean à Melun (départ à 9h30).

Le Plan Paysage du Val d’Ancoeur rassemble 11 communes sur un périmètre d’environ 56 km² (Blandy-les-Tours, Bombon, Champeaux, Maincy, Melun, Moisenay, Saint-Germain Laxis, Saint-Méry, Sivry Courtry, Rubelles et Vaux-le-Pénil).

Renseignements : www.valdancoeur.fr