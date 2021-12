Les professionnels du chiffre ciblent la transmission d'entreprise

La Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, l’Ordre des experts comptables Paris Île-de-France et l’Université Paris-Dauphine annoncent la rentrée en septembre prochain de la deuxième promotion du diplôme universitaire de formation continue dédié aux questions d’évaluation, de financement et de transmission d’entreprise.

Cinq cent mille entreprises changeront de main dans les 10 ans à venir. La transmission d’entreprise est au cœur des préoccupations des professionnels du chiffre. Comme le précise Jean-Luc Flabeau, président de la CRCC de Paris, « Le contexte financier, juridique, social et fiscal, la complexité croissante des situations à régir, l’évolution de la vie économique et financière ont rendu nécessaire un certain nombre d’adaptations et une modernisation des méthodes d’évaluation. L’importance des enjeux appelle le recours à des compétences de haut niveau. D’où l’intérêt de cette formation qui permet de renforcer les compétences des professionnels du Chiffre, confrontés à ces enjeux importants pour l’économie française dans les années à venir ». Selon la CRCC de Paris et l’OEC de Paris IDF, « dans un contexte économique complexe et instable, la valeur et le prix sont déterminants. Commissaires aux comptes et experts comptables jouent un rôle essentiel dans l’appréciation de ces deux grandeurs qui trouvent leur pleine utilité lors des opérations de transmission d’entreprise ».

En 2014, consciente des enjeux que représentent ces questions, la CRCC de Paris s'est rapprochée de l’OEC Paris IDF afin d'élaborer, avec l’université Paris Dauphine, une formation innovante conçue tant dans une logique d'élargissement des missions que de maitrise des thématiques abordées. Ce cursus diplômant de 30 jours s'adresse aux commissaires aux comptes, experts comptables et cadres financiers en charge d'évaluation et de transmission (banquiers, consultants), à travers une approche à la fois financière, fiscale et juridique. Les cours sont dispensés par une équipe pédagogique composée à la fois d’enseignants de l’Université Paris-Dauphine mais aussi de professionnels du chiffre expérimentés, tous spécialistes reconnus des thématiques abordées, permettant ainsi un équilibre parfait entre la matière académique et l’application professionnelle pratique.