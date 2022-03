Les producteurs seine-et-marnais récompensés

Producteurs, viticulteurs et éleveurs français ont participé à ce concours destiné à mettre en avant leur savoir-faire. 37 produits franciliens ont obtenu une médaille, dont 12 en provenance de Seine-et-Marne.

Dans la catégorie “Bières“, on retiendra la médaille d’or de la brasserie Rabourdin, à Courpalay, primée pour sa bière Stout. Cette brasserie a remporté quatre médailles (argent et bronze) supplémentaires dans d’autres catégories. La brasserie de Meaux a également décroché une médaille de bronze pour sa bière brune.

Dans la catégorie “Fromages et produits laitiers“, la ferme de Sigy est montée deux fois sur la plus haute marche de podium pour son yaourt au lait de vache ferme aromatisé au citron et pour celui sur lit de fruits rouges. Une médaille d’argent et une de bronze ont complété sa collection.

Dans la catégorie “Eaux de vie“, la distillerie d’Isle-de-France a obtenu une médaille d’argent pour le gin de printemps 2021 (gin français distillé à l’alambic).

Enfin, dans le concours réservé aux animaux, on retiendra la 1re place de la famille Tourte (Nanteau-sur-Lunain) avec son bélier adulte de race Southdown et la 3e place d’Eric Loetz(La Chapelle-Gauthier) avec un mâle de race Bleu-du-Maine.