Les producteurs Seine-et-Marnais ont besoin de vous

Spécialités de fromages de brie, brasseries locales, volailles fermières, élevages de brebis, maraîchers… L'agriculture seine-et-marnaise est très variée mais fortement impactée par la crise sanitaire actuelle. Nous sommes tous mobilisés pour trouver des débouchés aux productions de notre département. À ce propos, le dispositif « Vivons local » a été mis en place par le Département pour soutenir l'activité des commerçants de proximité pendant la crise sanitaire actuelle.

L'agriculture paysanne : un réseau solidaire

En Seine-et-Marne, 58 Associations pour le maintien de l'agriculture paysane (Amap) sont actuellement sur le pont !

Ces associations nouent un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, fondéé sur un système de distribution de “paniers” composés des produits de la ferme. Pour l'agriculteur, ce lien permet le maintien de son activité par la garantie de revenu. De leur côté, les consommateurs savent qu'ils vont pouvoir disposer d'aliments frais, de saison, souvent biologiques et un prix équitable.



Pour en savoir plus et découvrir les Amap proches de chez vous : amap-idf.org



La plateforme “Bienvenue à la ferme” (www.bienvenue-a-la-ferme.com/) recense, quant à elle, les ventes directes autour de chez vous.