Les principales annonces du président de la République

" Dès demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous venons de traverser. Retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver ". A l'occasion de sa quatrième allocution depuis l'éclatement de la crise du Covid-19, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une série de mesures qui visent à accélérer le déconfinement.



- tout le territoire - à l'exception de Mayotte et de la Guyane - passe en « zone verte », permettant la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France



- il est à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Et à partir du 1er juillet, il sera possible de se rendre dans les États hors d'Europe où l'épidémie sera maîtrisée



- en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normale. " Il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation du virus : ils resteront donc très encadrés ", a toutefois tenu à souligner le président



- Le second tour des élections municipales pourra se dérouler, dans les communes concernées, le 28 juin.



- Concernant nos "ainés", les visites sont autorisées en maison de retraite ou en établissements





" Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France ", a résumé Emmanuel Macron.