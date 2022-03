Les premiers contrats d’engagement jeune ont été signés

Au nombre de 5 000 au total pour la Seine-et-Marne, les premiers contrats d’engagement jeune (CEJ) ont été signés le 1er mars. Cela a été le cas à l’agence Pôle emploi de Dammarie-les-Lys en présence de Nadège Baptista, préfète déléguée pour l’égalité des chances. La mission locale de Torcy a également enregistré la signature de plusieurs CEJ sous les yeux, notamment, de François-Claude Plaisant, sous-préfet d’arrondissement. Prévu pour une durée de six, neuf ou 12 mois et réservé aux jeunes (18-26 ans) sans emploi, le CEJ prévoit un accompagnement intensif de 15 à 20 heures minimum par semaine avec des formations et des alternances en entreprise. Les bénéficiaires percevront une allocation de 500 euros environ. Son octroi est conditionné à des critères de ressources, d’assiduité et d’acceptation des offres d’activités proposées. Le coût global de ce dispositif, financé par l’Etat, s’élève à 550 millions d’euros.