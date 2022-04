Les pompiers du SDIS77 au secours de l’Ukraine

Après un précédent soutien matériel et financier, le Département et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS77) ont de nouveau répondu à l’appel des pompiers ukrainiens. Deux véhicules du SDIS77, des équipements de protection et du matériel médical ont été ainsi acheminés par des pompiers seine-et-marnais sur le théâtre des opérations.

Deux pompiers professionnels et deux agents techniques mécaniciens du SDIS77 ont récemment convoyé deux véhicules en Ukraine : un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et un véhicule tout usage (VTU). La délégation seine-et-marnaise a également fait don d’équipements de protection (casques, vestes, chaussures…) et de matériel médical (bandages, pansements, désinfectant…). « L’engagement et les valeurs portés par nos pompiers dépassent les frontières de la Seine-et-Marne. Le Département et le SDIS77 se tiennent aux côtés des Ukrainiens », a déclaré Isoline Garreau, présidente du conseil d’administration du SDIS77.

Ce convoi humanitaire, encadré par le ministère de l’Intérieur, via la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), a vu la participation de 17 services départementaux d’incendie et de secours français. Au total, ce sont 27 véhicules pompiers et 50 tonnes de matériel médical et d’intervention qui ont pu être acheminés en Roumanie, tout près de la frontière avec l’Ukraine.

Il faut rappeler que depuis le début de l’invasion de la Russie, le 24 février dernier, le soutien du Département s’est traduit par une aide directe de matériel d’urgence à la Protection civile et un don de 50 000 euros. Après les pompiers ukrainiens, c’est un soutien complémentaire de 100 000 euros qui va être apporté aux associations caritatives seine-et-marnaises. Celles-ci œuvrent, en effet, sur le territoire, aux côtés des travailleurs sociaux et médico-sociaux, pour répondre aux besoins des populations fuyant la guerre. À cette occasion, il est d’ailleurs à noter que la plateforme Seine-et-Marne Entr’aide a été réactivée. Elle recense toutes les informations nécessaires aux personnes susceptibles d’apporter leur aide et aux initiatives locales.