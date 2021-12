Les plus belles années de Damartin-en-Goële...

Après le succès de ses trois ouvrages sur la commune de Dammartin-en-Goële, Jean-Claude Corvisier convie à un nouveau voyage historique dans son village natal entre 1930 et 1990. Une nouvelle fois, les albums de famille se sont ouverts et c'est dans une cour de ferme, devant un commerce ou sur un terrain de sport que nous retrouvons nos aïeux et leur vie quotidienne dans les rues de Dammartin ou au cœur des villages d'Oissery et de Saint-Pathus. Que de changement dans le paysage depuis la Libération et les Trente Glorieuses. Le temps de la récolte des groseilles en famille paraît bien loin...

Damartin-en-Goële, Tome IV –Oissery et Saint-Pathus–, de Jean-Claude Corvisier, est paru aux Editions Sutton.