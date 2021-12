Les plus beaux jardins de Seine-et-Marne mis à l'honneur

Lors de la cérémonie tenue dernièrement au château de Blandy-les-Tours, cinq particuliers et trois communes ont été récompensées. Ces prix font suite aux 12 tournées organisées sur le territoire seine-et-marnais par le jury départemental des Villes et villages fleuris, composé notamment des conseillères départementales Véronique Pasquier et Sandrine Sosinski, ainsi que du conseiller départemental Jean-Marc Chanussot.

Du côté des particuliers, cette année, le jury départemental a attribué 3 premiers prix et deux prix spéciaux. Claude Bonchaud, de Ferrières-en-Brie, Anne-Joséphine Vogel, de Provins, et Christian Marchal, de Dagny, ont reçu les prix “Jardins”.

Parallèlement, pour la qualité ou l'originalité de leur fleurissement, les communes de Choisy-en-Brie, La Grande-Paroisse, et Montmachoux ont été mises à l'honneur lors du concours. Elles pourront prétendre par la suite à l'obtention de la 1re Fleur, décernée par un jury régional. En effet, le Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France organise chaque année les visites du jury régional, qui attribue les trois premières fleurs du label des Villes et villages fleuris pour son territoire.