Les plans blancs levés dans les hôpitaux

En accord avec l’Agence régionale de santé Île-de-France, les hôpitaux publics et privés franciliens lèvent progressivement les plans blancs (mesures de gestion adaptées au niveau local, hôpital par hôpital) activés en décembre dernier au plus fort de l’épidémie de la Covid-19 due aux variants Delta et Omicron. Certaines conditions (être en dessous du palier 1 en soins critiquesnotamment) sont désormais remplies dans plusieurs endroits. Selon l’ARS, 61 établissementsavaient déjà levé leur plan blanc, tandis que 16 autres avaient souhaité le maintenir à la fin février. Selon les situations locales, chaque structure de santé peut désormais revenir au niveau 1 de son plan de gestion de crise (mobilisation interne) ou bien maintenir le niveau 2.