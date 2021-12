Les personnages de Gulli font leur show à Westfield Carré Sénart

Les petits visiteurs vont pouvoir retrouver leurs personnages préférés pour une parade exceptionnelle. Le centre commercial régional Westfield Carré Sénart va faire le plein d'animations inédites et festives. Marsha Mello, Jessicake, Donatina, Summer Peaches, Kindi Kids, Ricky Zoom, les Cry Babies Magic Tears, la famille Chat, les tortues Ninja, mais aussi Maestro et ses amis seront ainsi de la partie le samedi 18 et le dimanche 19 septembre (10 heures-13 heures et 14 h 30-18 h 30).

L'animation sera assurée par Khriss, le présentateur de Gulli. Quant à la célèbre peluche Yoohoo, elle sensibilisera les enfants à l'écologie et au tri des déchets. Rendez-vous devant le magasin AS Adventure.