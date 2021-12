Les Peintures champenoises

Françoise Mariage, la gérante, raconte les débuts et son entrée dans l'entreprise :

« Mon beau-frère, René Dorange, artisan peintre depuis 1969 à Champagne-sur-Seine, a créé cette société en 1981. J'ai démarré l'aventure avec lui en tant qu'assistante. Dès l'obtention de mon brevet de métreur avec mention bien, j'ai été contactée par l'entreprise Trouvé à Issy-les-Moulineaux, l'une des plus prestigieuses entreprises de décoration de Paris. J'y ai découvert la peinture décorative, les effets de matières tels que les faux marbres, les faux-bois, les trompe-l'œil… Ce nouvel univers m'a passionnée. Puis, je suis revenue dans la région après avoir suivi une formation de commerciale et de gestion d'entreprise. J'ai repris l'entreprise familiale à la suite de l'hospitalisation de mon beau-frère. »

La reprise s'est faite en juillet 2002. « Après un début plutôt compliqué (un seul chantier en commande pour six peintres), j'ai mis en place une stratégie commerciale. J'ai appelé toutes les personnes que je connaissais pour leur expliquer ma situation et beaucoup ont pu m'aider. Je les en remercie encore.

Depuis 12 ans, mon fils Laurent a rejoint l'entreprise après s'être formé au métier de chargé d'affaires pour diriger les chantiers. Aujourd'hui, suite à sa formation ESJDB, Ecole supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment, il se prépare à assurer la relève. Mélanie, ma fille, nous a également rejoints à la suite d'une formation de peintre en décor à l'IPEDEC, Institut supérieur de peinture décorative de Paris. Elle apporte à l'entreprise un véritable savoir-faire et nous seconde pour l'administratif. Elle est très polyvalente. Aujourd'hui, la société compte sept personnes. Deux nouveaux peintres qualifiés et expérimentés rejoignent l'entreprise en début d'année. »

« L'entreprise a réussi à surmonter toutes les difficultés et a su fidéliser ses clients. Bien sûr, nous avons des concurrents, il est important que les clients aient le choix. La qualité de nos devis détaillés, l'expertise technique et nos conseils en décoration nous permettent très souvent de remporter les marchés » explique Françoise Mariage.

2019 sera l'année du recrutement pour les Peintures Champenoises « Nous souhaitons agrandir notre équipe mais il n'est pas évident de trouver « la perle rare ». « Dans l'avenir, Laurent reprendra la gérance de l'entreprise ».

Mélanie, de son côté, développe, dans les anciens locaux de l'entreprise en centre-ville, « Les Ateliers De Mélanie », une petite boutique qui propose aux particuliers de la peinture naturelle et du conseil en décoration. Elle y réalise également du relooking de meubles et de la peinture décorative sur divers objets (miroirs, cadres, lampes…). » Un nouveau défi à relever pour l'entreprise champenoise.