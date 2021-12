Les Pays de Meaux et de l’Ourcq unissent leurs efforts

Une ambition touristique commune. En 2021, la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux et la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq ont décidé de travailler main dans la main en matière de tourisme. Elles ont signé une convention de partenariat. Une véritable nouveauté. Les deux intercommunalités du Nord de la Seine-et-Marne ont déjà commencé à mutualiser des projets en confiant des missions à l’Office de tourisme du Pays de Meaux.

Ce partenariat s’est ainsi déjà traduit cette année par l’organisation de deux manifestations culturelles : “Brie Happy”, événement festif et gastronomique qui s’est déroulé début septembre à Meaux, et par une offre touristique proposée dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. Il va se poursuivre en 2022 avec la création, notamment, d’une marque de destination : “Meaux Marne Ourcq Tourisme“. Celle-ci est appelée à remplacer “Tourisme Pays de Meaux”. Cette opération a été confiée à l’agence de communication MCréa, qui a initié un plan d’actions, afin de mettre en oeuvre ce rapprochement tout en soutenant les acteurs locaux du tourisme dans un contexte de crise sanitaire.

Le futur Office de tourisme intercommunautaire, qui sera officialisé le 1er janvier prochain, aura pour mission de participer au développement de l’offre touristique et d’en faire la promotion (circuits de randonnée pédestre ou cyclable, aménagement des voies fluviales, recherche de prestataires de loisirs notamment), d’accompagner les professionnels du tourisme (sites et monuments, hébergeurs et restaurateurs, activités de loisirs…) et de commercialiser l’offre déjà existante.