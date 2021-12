Les patrons bien notés par les Français

Invités à juger leurs patrons durant à l’année écoulée (été 2013-été 2014), les employés français interrogés se sont montré positifs en leur attribuant une note de 8 sur 10. Plus de six français interrogés sur 10 (67 %%) considèrent que leur patron « leur a offert les moyens de réussir leurs missions professionnelles », d'après les résultats de cette dernière enquête menée par le Club des Entrepreneurs. A contrario, 26 %% indiquent « ne pas avoir eu tous les moyens de réussir » et 5 %% restent « hésitants ».

Ces conclusions sont tirées du nouvel Indice du Club des Entrepreneurs qui a sondé 963 salariés français d’entreprises de moins de 250 salariés. Plus de 8 salariés sur 10 interrogés (81 %%) recommanderaient leur patron actuel à un ami. « Les Français ont une bonne opinion de leurs employeurs. J’en suis très heureux. Cela révèle que les employeurs ont su préserver la qualité du management et des relations humaines dans un climat économique de crise. Il faut désormais trouver des solutions afin de permettre à nos salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle tout en les associant encore davantage à la prise de décisions. » indique Guillaume Cairou, président du Club des entrepreneurs.



Les résultats de l'étude exclusive du Club des Entrepreneurs révèlent d’autre part que :



• Les qualités les plus importantes d'un bon patron aux yeux des salariés interrogés sont son style de communication (32%%) et son style de management (38%%).



• 31%% des salariés interrogés considèrent que le management de l’entreprise est suffisamment participatif. En revanche, ils sont 56%% à la trouver « insuffisamment participatif » ou « stressant ».



• 60%% des salariés interrogés disent que leurs efforts au travail sont insuffisamment reconnus ou récompensés.