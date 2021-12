Les Passerelles fêtent leurs 10 ans

Le centre culturel Les Passerelles organise une journée spéciale, riche en spectacles, expositions et animations, pour fêter ses 10 ans, en partenariat avec les réseaux des médiathèques et des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne, la Ferme du Buisson, le Centre photographique d'Ile-de-France (CPIF) et l'atelier de la Cour Carrée.

De 13h30 à 18h, dans la médiathèque Pierre-Thiriot : L'Arbre à souvenirs

Les habitants sont invités à accrocher de beaux souvenirs des Passerelles dans l'Arbre à souvenirs.

14h30, sur le parvis des Passerelles : Timbao – Accès libre.

Timbao propose un voyage percussif et musical, sauvage et sensuel où la danse s'entremêle avec la puissance des tambours.

15h /15h30/ 16h/16h30, dans la médiathèque Pierre-Thiriot : Visites particulières… – Places limitées, réservation sur place.

Exploration des fonds de la médiathèque Pierre-Thiriot pour un tour de quelques minutes.

15h15, dans la salle d'exposition et le hall des Passerelles : Vernissage des expositions Urbanités du CPIF et Lauréats du Prix Jeunes Créateurs de la Cour Carrée – Accès libre.

Après un an de découvertes et d'expériences, les photographes amateurs présentent des travaux réalisés dans le cadre des ateliers argentiques et numériques du CPIF, autour de la thématique « Urbanités ».

L'exposition des Lauréats du Prix Jeunes Créateurs offre une possibilité unique de venir découvrir les œuvres acquises par la ville de Pontault-Combault. Cette collection à la fois hétéroclite et atypique, constituée au fil des années, regorge de pépites. Grands noms et artistes en devenir s'y retrouvent sur un pied d'égalité.

15h45 & 16h30, dans la salle d'exposition des Passerelles : Visite commentée de l'expo Urbanités du CPIF – Places limitées, réservation sur place.

15h45 & 16h30, dans le hall des Passerelles : Visite commentée de l'expo Lauréats du Prix Jeunes Créateurs de la Cour Carrée – Places limitées, réservation sur place.

16h & 16h30, dans les Passerelles : Promenade par Ambra Senatore/CCN de Nantes - Places limitées, réservation auprès de la billetterie des Passerelles au 01 60 37 29 90 ou passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr

En solo, duo, trio… cinq danseurs invitent les visiteurs à se perdre dans les différents espaces des Passerelles.

17h, sur le parvis des Passerelles : On souffle les bougies !

17h30, dans la cour de l'école Jacques Dubus : Ninguna Palabra par Balbàl Cie (en coréalisation avec La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée) – Accès libre.

Suspendus à plus de quatre mètres de hauteur, deux acrobates ouvrent les portes de leur intimité et racontent un ensemble d'histoires quotidiennes, d'émotions changeantes, de sensations de liberté et d'envol, gonflées d'adrénalines.

18h, départ de la cour d'école Jacques Dubus : Les 3 mousquetaires, la série « saison 3 » par le Collectif 49701 – Accès libre.

Entraînés par la folle énergie du Collectif 49701, les visiteurs sont invités à redécouvrir le grand roman de Dumas, Les Trois Mousquetaires, sous la forme d'une série théâtrale, insolente, populaire et drôle.

21h, dans la salle de spectacle des Passerelles : Impromptu par Ambra Senatore & Pode Ser par Leïla Ka - Places limitées, réservation auprès de la billetterie des Passerelles au 01 60 37 29 90 ou passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr

Impromptu par Ambra Senatore/CCN de Nantes (durée : 30 min) - Entre danse et théâtre, avec un sens réjouissant de l'ellipse et du mystère, Ambra Senatore propose aux spectateurs d'improviser sous leurs yeux à partir de leurs suggestions.

Pode Ser par Leïla Ka (durée : 15 min) - Tantôt ballerine, tantôt danseuse hip-hop, Leïla Ka aborde dans ce solo la question des contradictions de l'être avec une force peu commune.

Programme complet : https://www.lespasserelles.fr/information-transversale/