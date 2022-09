Les parlementaires Renaissance se sont réunis en Seine-et-Marne

Durant deux jours, 200 parlementaires (170 députés du groupe Renaissance et 23 sénateurs du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) se sont donné rendez-vous au Bussiness Village de Louan-Villegruis-Fontaine pour échanger et participer à trois ateliers en compagnie de plusieurs experts. Etaient ainsi présents la climatologue Valérie Masson-Delmotte, le chercheur Pierre-Marie Aubert, le vice-président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) Luc Smessaert, l’ingénieur Jean-Marc Jancovici (président de l’association The Shift Project) ou encore le directeur général de l’institut français d’opinion publique sondage (Ifop) Frédéric Dabi. Les thématiques abordées ont été travail et le plein-emploi, la souveraineté de la France et de l’Union européenne, la transition écologique et la démocratie. Autant de sujets qui ont été au cœur des dernières campagnes électorales, mais aussi lors du Conseil national de la refondation (CNR), qui s’est ouvert le 8 septembre à Marcoussis (Essonne).

Elisabeth Borne en clôture

Plusieurs membres du gouvernement étaient également présents, dont Elisabeth Borne qui a clôturé ces journées parlementaires par un discours le 7 septembre. « Ne nous mentons pas, nous avançons vers des semaines de gros temps. Mais nous avons aussi une opportunité rare de changer le cours des choses et d’engager les transformations dont notre pays et nos concitoyens ont besoin », a notamment déclaré la Première ministre. La veille, le 6 septembre, ce sont la députée des Yvelines et présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale Aurore Bergé, le ministre chargé des relations avec le Parlement Franck Riester et la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet qui avaient donné le coup d’envoi de ce séminaire.