Les “Ouigo lents“ passeront par la gare de Melun

Roses, à tout petit prix et plus lents. Les nouveaux trains Ouigo de la SNCF vont être lancés le 11 avril sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Nantes. Exploités sur le modèle des TGV low cost Ouigo, ces trains utiliseront des voitures Corail rafraîchies et repeintes en rose. Les billets coûteront de 10 à 30 euros pour les adultes (5 euros pour les enfants) avec un prix fixe sur toute la période de vente jusqu'au départ du train.

Le service, baptisé “Ouigo Train Classique“, proposera deux allers-retours quotidiens entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache, qui prendront entre 4 h 45 et 5 h 15. Ils comprendront notamment un arrêt à la gare de Melun. Il faudra compter entre 3 h 30 et 4 h 15 pour rallier Paris-Austerlitz à Nantes avec trois allers-retours par jour. Ces trains seront ouverts à la vente 45 jours avant le départ et avec des billets échangés comme pour les Ouigo à très grande vitesse.