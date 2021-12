les meubles français en haut de l'affiche

« Meublez-vous français » et « Fabriqué avec cœur dans nos régions ». Les messages sont clairs : l'Ameublement français, organisation professionnelle regroupant 350 entreprises spécialisées dans la fabrication d'ameublement et dans l'aménagement des espaces de vie, a décidé de vanter les mérites des relocalisations et des circuits courts.

L'AF a ainsi signé un accord inédit avec 20 enseignes nationales spécialisées (But, Camif, Conforama, Crozatier, Leroy merlin, Mobilier de France, Monsieur Meuble…). L'objectif est limpide : promouvoir les produits français sur les lieux de vente et sur les sites internet. Afin d'identifier rapidement les productions locales, une signalétique dédiée (logo et slogan) a été mise en place et une opération promotionnelle a été déployée dans plus de 2 500 points de vente et sites en ligne. Ce sera l'occasion pour les consommateurs de (re)découvrir une production de qualité et compétitive qui contribue aussi à la protection de l'environnement à travers une filière réputée éco-responsable (94 % des déchets sont recyclés).