Les métiers de la sécurité étudiés à Melun

Sécurité civile et sécurité intérieure : ces deux nouveaux diplômes universitaires sanctionneront bientôt le cursus proposé par la faculté melunaise de Panthéon-Assas Paris II. La thématique sécurité intérieure sera notamment destinée (en distanciel) aux élus locaux, tandis que celle concernant la sécurité civile sera assurée dans le cadre d’un partenariat avec le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77). Quant au Master en droit et stratégies de la sécurité, il sera le fruit d’une collaboration avec l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) basée également à Melun. Les cours en présentiel devraient démarrer d’ici la fin de l’année quand les travaux de l’amphithéâtre Reine Blanche auront été achevés.