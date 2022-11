Les meilleurs croissants et pains au chocolat sont à Claye-Souilly

Ce concours a été organisé le mois dernier à l’Institut des métiers del’artisanat de Montereau. Il a réuni plusieurs boulangeries-pâtisseries de Seine-et-Marne. Celle de Claye-Souilly, “Au duc de Claye“, a réalisé un joli doublé en s’adjugeant le titre dans les catégories croissant au beurre et pain au chocolat.

Dans la première catégorie, l’établissement de Claye-Souilly a devancé la Maison Douceau (Nangis) et “Aux délices du Morin“ (Villiers-sur-Morin). Dans la seconde catégorie, “Au duc de Claye“ s’est imposée devant “Suzy et Arlette“ (Fontainebleau) et “Les 2 L autour du pain“ (La Ferté-sous-Jouarre).

A noter que la boulangerie-pâtisserie de Claye-Souilly a parachevé ce triomphe avec la victoire de son apprenti Baptiste Ré dans la catégorie apprenti croissant/pain au chocolat. Celui-ci est, en effet, monté sur la plus haute marche du podium devant Nolan San (“Les 2 L autour du pain“, La Ferté-sous-Jouarre) et Dylan Boyer (“La Paulinette calmetienne“, Chaumes-en-Brie).