Les meilleures brioches du département dévoilées

Ce nouveau concours départemental fait suite à ceux dédiés aux meilleures baguettes, croissants et galettes. Trois prix ont été attribués dans les catégories brioche traditionnelle, brioche feuilletée et apprentis. Le prix de la meilleure brioche traditionnelle a été ainsi décerné à la Maison Haudrechy (Champs-sur-Marne). La boulangerie Saint-Fiacre (Avon) et celle Aux Deux Epis (Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux) ont complété le podium. Dans la catégorie brioche feuilletée, les trois premières places sont revenues aux Deux Epis (Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux), au Faubourg de l’Ecluse (Moret-sur-Loing) et au Duc de Claye (Claye-Souilly). Enfin, les trois meilleurs apprentis sont Donovan Harger (boulangerie Driot, Boissy-le-Châtel), Alizée Germane (Aux Délices du Morin, Villiers-sur-Morin) et Bryan Queval (boulangerie Driot, Boissy-le-Châtel).