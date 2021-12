Lumière sur les Médiévales de Provins

Après le succès des Médiévales 2016 sur le thème « Voyages et découvertes », Provins s'apprête à célébrer les couleurs du Moyen Âge, avec notamment une mise en lumière poétique de la collégiale Saint Quiriace et des remparts. Ce spectacle inédit sera accompagné par les pirouettes pyrotechniques des « Tanarücks », ces êtres féeriques hauts en couleur qui raviront petits et grands.

De nombreux spectacles et animations ludiques seront proposés tout au long du week-end, notamment des ateliers artistiques (art du vitrail et du blason, teinture, orpaillage, danses, théâtre de rue) ludiques (tournois, jeux médiévaux, joutes), et de grands rendez-vous festifs (traditionnel bal médiéval sur la place du Châtel, grand concert, défilé en costumes…).

Les Médiévales de Provins Informations et prévente des billets sur www.provins-medieval.com contact@provins-medieval.com Tél. : 01 64 00 39 39 Tarifs : 11 euros la journée et 15 euros les 2 jours 5 euros la journée si l'on porte un costume médiéval et 6 euros le week-end Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les grandes heures des 34e Médiévales

Samedi 24 juin

• 10 h Ouverture de la manifestation

• 11 h 30 Remise des clés de Provins au 1er échevin de la ville et festivités

• 20 h Bal médiéval

• 22 h Grand concert de musique médiévale

• À partir de 22h Enluminure architecturale par « Grimoires en lumière »

• 22 h 30 Spectacle de feu « Felmë »

Dimanche 25 juin

• 10 h Ouverture de la manifestation

• 15 h 30 Grand défilé costumé de 500 personnes

• 17 h 30 Final et présentation des troupes