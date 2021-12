Les médiathèques de Melun sont ouvertes

Elles sont ouvertes jusqu'à 17 h 30 (y compris les dimanches après-midi pour l'Astrolabe, hors vacances scolaires et ponts). L'accueil se fait en mode « dynamique », c'est-à-dire que seul l'emprunt de documents est possible (pas d'accès aux ordinateurs, consoles de jeux, tables...). Les documents rendus sont désinfectés et remis en circulation après un repos d'un jour minimum. L'accès aux documents patrimoniaux se fait sur réservation (01 60 56 04 70 ou patrimoine@astrolabe-melun.fr). Les animations sont à retrouver en ligne sur la chaîne YouTube des médiathèques ou sur le dispositif Culture+ de la chaîne Youtube de la ville de Melun.