Les Matinales Parcs zoologiques Lumigny

Depuis 2019, le Parc des Félins et son voisin Terre de Singes ont uni leurs forces et leur passion des animaux sous le nom de Parcs zoologiques Lumigny. A une heure de Paris, en plein coeur de la Seine-et-Marne, découvrez un sanctuaire dédié aux félins et aux singes.

Chaque année, le Parc des Félins distribue 180 tonnes de viande à ses lions, léopards et autres carnassiers majestueux.

Un moment unique que le public pourra découvrir le 16 juillet et le 20 août prochains à l’occasion de l’opération Les Matinales. De 6 heures à 7 heures du matin, les visiteurs pourront ainsi assister à la curée des félins, soit le petit déjeuner des rois de la savane. Au sol avec les lions ou dans les arbres avec les léopards, les amateurs de photographie et de sensations fortes seront aux premières loges en toute sécurité.

Parcs zoologiques Lumigny : La Fortelle, Lumigny-Nesles-Ormeaux. Tél. : 01 64 51 33 33. info@parcs-zoologiques-lumigny.fr.