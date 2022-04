Les matchs de foot reportés après l’agression d’un arbitre

Il n’y aura aucun match ce week-end. Le District de Seine-et-Marne a décidé de reporter toutes les rencontres après l’agression dont a été victime un arbitre lors de la rencontre de championnat entre l’équipe seniors du FC Melun et celle de Bagneaux-Nemours. Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, le montre en train d’être violenté et insulté à sa sortie du terrain après qu’il ait interrompu le match à la 77e minute. A ce moment-là, Bagneaux-Nemours menait 4-1 et un joueur de Melun venait de se faire expulser. Ce dernier, qui a voulu se venger, a déclenché l’incident en compagnie de quelques spectateurs. Protégé par des dirigeants des deux clubs, l’arbitre a finalement pu regagner son vestiaire avant d’être escorté jusqu’au parking par la police municipale. Il a ensuite porté plainte au commissariat de Noisiel. En réponse à cette agression et en solidarité avec l’arbitre, le District de Seine-et-Marne a donc décidé d’annuler les rencontres prévues ce week-end. « Le comité directeur invite tous les clubs à afficher leur totale solidarité en n’organisant aucun match amical sur ces mêmes dates et au corps arbitral de ne répondre à aucune sollicitation pour diriger d’éventuelles rencontres », affirme notamment l’instance départemental de football dans un communiqué. Sa commission de discipline a examiné ces incidents lors d’une réunion organisée le 31 mars.