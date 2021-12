Les marchés du Stade de France accessibles aux PME

Cette manifestation permettra aux PME présentes d’accéder plus facilement aux appels d’offres du plus grand stade multifonctionnel et urbain français, qui fait appel à 750 fournisseurs, dont une centaine couvrent 80 %% du chiffre d’achats, soit 36 millions d’euros. Le programme comportera une présentation de la politique d’achat ainsi que des éclairages pour aider les entreprises à se faire connaitre des acheteurs, à consulter les avis de marché et à répondre efficacement aux appels d’offres. Le Consortium Stade de France a mis en place une politique d’achats responsables, qui prend en compte le paramètre développement durable dans l’attribution des marchés. Il incite également ses fournisseurs à optimiser la dimension soutenable de leurs services.

Le Consortium Stade de France (CSDF) est une société anonyme dont l’actionnariat est détenu à 67 %% par le groupe Vinci et 33 %% par le groupe Bouygues. Il assure l’exploitation et la maintenance du site à travers un contrat de concession avec l’État. Avec 80 000 places en configuration football/rugby, le Stade de France est le plus grand stade français. Implanté au sein d’un territoire aux forts enjeux sociétaux et économiques, le CSDF se positionne comme un acteur majeur du développement local et cherche à promouvoir une meilleure gestion de son rayonnement.