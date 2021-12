Les Maires ruraux et Bouge Ton CoQ lancent une souscription nationale

Le principe ?

Faire un don en lieu et place de la "tournée générale" aujourd'hui impossible due à la crise sanitaire. Les villages de France ont déjà un tissu social et économique fragile, et celui-ci est encore plus prêt de se déchirer définitivement à cause de la crise liée au Covid-19.

Comme le proposent les Maires ruraux, « Agissons pour soutenir ces commerçants et héros du quotidien qui nous se démène par des actes remarquables : création de masque dans restaurant dans le Grand Est, en Sarthe des restaurateurs apportent leur aide aux personnes les plus reculées en leur apportant les provisions nécessaires, les dons fait par de nombreux acteurs économiques pour soutenir la recherche et nos médecins... »



Bouge Ton CoQ propose de trinquer solidaire en offrant des tournées à ces héros par des dons ponctuels pour financer ce fond solidaire (don de 5-10-15 ou 20 euros).

Comment ça marche ?

Il suffit de se connecter à la plateforme Bouge Ton CoQ : https://www.bougetoncoq.fr/c-est-ma-tournee/ et d'effectuer son don en deux clics !

Pendant toute la durée du confinement, chaque semaine et sur la demande des maires l'intégralité des dons sera distribuée pour aider ceux dont l'action est ou pourrait être déterminante dans la gestion de la crise en locale et en particulier au soutien aux plus démunis jusqu'à que le soutien du Gouvernement arrive.