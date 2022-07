Les Lumières de Blandy, voyage au cœur du Moyen Âge

Cette année encore, venez remonter le temps grâce à ce spectacle retraçant les épopées du Moyen Âge. Il se déroule du 10 juillet au 17 septembre au sein château fort tous les vendredis et samedis soir. Dans le somptueux cadre de la cour intérieure, à la tombée de la nuit, les façades du château prennent vie et s’animent au rythme des images et de la musique. Cette projection lumineuse sur les remparts de la forteresse plonge le spectateur dans l'époque médiévale. Un véritable voyage qui le transporte au coeur du Moyen Âge et le plonge dans un univers fantastique mêlant imaginaire et réalité.

Nouveauté cette année : un prologue inédit invite le public à partir à la rencontre de personnages illustres venus célébrer un événement prestigieux ayant marqué l’histoire du château.

Place des Tours, Blandy-les-Tours : 01 60 59 17 80, www.chateau-blandy.fr. Tarifs : 7 et 5 euros.