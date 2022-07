Les Lueurs du Temps, le 6 août, à Provins

Après une première soirée, qui s’est déroulée le samedi 2 juillet, l’opération Les Lueurs du Temps est de retour le samedi 6 août de 20h30 à minuit. La Tour César, donjon du XIIe siècle, sera notamment illuminée par plus de 700 bougies (2,80 euros, tarif unique, gratuit pour les - 4 ans). Une visite guidée aux flambeaux pour une découverte de Provins est également prévue. Les flambeaux seront distribués uniquement aux adultes sous réserve desconditions météorologiques et de sécurité. Départs à 21h45, 22h, 22h15 et 22h30 à la porte Saint-Jean (9 euros pour les adultes et 4 euros à partir de 6 ans).

Au programme de cette soirée également : spectacles et jongleries sur la place Saint-Quiriace, fanfares et trompes de chasse Par les Sonneurs du débuché de Paroy dans l’église Saint-Quiriace et spectacle équestre “Crins de feu” par la compagnie Equestrio dans les fossés des remparts à la Porte Saint-Jean. Séances à 21h30 et 23h (10 euros et 6 euros, gratuit - 4 ans). Enfin, un atelier de décoration de biscuits princesse sera ouvert aux enfantsde 11h à 23h (4 euros à partir de deux ans).

Le rendez-vous est fixé au 12 bis rue de Jouy.