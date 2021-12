Les locaux de la gare de Provins ouverts à la location

SNCF Gares & Connexions et Île-de-France Mobilités pilotent cette expérimentation. Leur but est de faire revivre les petites gares de la grande couronne parisienne en y installant des commerces et des services. Parmi les 35 stations franciliennes, qui ont répondu à cet appel à projets et qui ont été sélectionnées, 13 sont en Seine-et-Marne.

C'est le cas de la gare de Provins placée sur la ligne P (deux trains par heure en heures pleines) et empruntée quotidiennement par 1 664 voyageurs. Les locaux qu'elle propose à la location font 78 m2 et sont actuellement occupés par des bureaux. Cette station, située dans un quartier résidentiel à proximité de la ville médiévale, possède un parking pour voitures et vélos et est desservie par un réseau de bus urbains et interurbains. Son potentiel est jugé intéressant.

Trois types de porteurs ont été identifiés : les particuliers, les réseaux et les collectivités locales. La Mairie de Provins va d'ailleurs présenter sa candidature dans le cadre d'un partenariat avec l'Office du tourisme, la Communauté de communes du Provinois et éventuellement La Poste. Les projets ne manquent pas : station de vélos électriques (location et entretien), boxes pour venir retirer des commandes passées auprès des commerçants locaux (click and collect), point de retrait de colis postaux et espace de travail partagé.

Si la SNCF et Île-de-France Mobilités s'engagent à prendre en charge les travaux de mise à disposition des locaux, les coûts d'installation seront, en revanche, supportés par le porteur de projet. Celui-ci devra verser une redevance à la SNCF dans le cadre d'un bail négocié d'une durée de cinq à 20 ans. Les candidats ont jusqu'à la fin du mois de juin pour déposer leur dossier de candidature sur la plateforme dédiée

www.garesdedemain.1001gares.fr.