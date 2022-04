Les lauréats du 13e salon des mini-entreprises

Le but de ce salon, organisé à l’IMA du Pays de Meaux à Chauconin-Neufmontiers, est de permettre aux élèves de développer leur goût d’entreprendre dans divers domaines (gestion, commerce, vente et finance). Avec 49 mini-entreprises en activité recensées durant cette année scolaire, la Seine-et-Marne est le département comptant le plus de projets. Pour cette 13e édition, 28 candidats étaient en lice (16 collégiens et 12 lycéens). Cinq prix ont été décernés : celui de l’originalité est revenu au lycée Les Pannevelles (Provins) et au collège Emile Chevalier (Souppes-sur-Loing), le coup de cœur du jury a été remporté par le lycée Simone Veil (Noisiel) et le collège Les Capucins (Melun), le prix de la communication a été attribué au lycée Honoré de Balzac (Mitry-Mory) et au collège Erik Sati (Mitry-Mory), le prix de la présentation est revenu au lycée Louis Lumière (Chelles) et au collège Jules Verne (Provins). Enfin, le Grand Prix départemental, remis par Jean-François Parigi, président du Département, a vu la victoire du lycée Jacques Prévert (Combs-la-Ville) et du collège Pierre Roux (Château-Landon).