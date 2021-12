Les lauréats 2018 du Réseau Entreprendre mis à l'honneur

Stéphane Sabathé, est créateur et producteur de mousses au chocolat à Courtomer, avec sa marque Oh la Vache. La structure fonctionne en circuit-court et ne fabrique que des mousses sans gluten, sans gélatine, épaississant ni conservateur. Repreneur lui aussi, Nicolas Ricquier est le lauréat de BG Bâtiment, une structure basée à Noisy-sur-École et qui réalise depuis 20 ans en Île-de-France des chantiers maçonnerie, couverture, plomberie, électricité, isolation etc. Un autre repreneur, Marc Sciacca, s'est tourné de son côté vers une entreprise spécialiste des raccords et connexions pour l'industrie de la climatisation et du froid, Le Raccord industriel. Cette structure basée à Collégien est forte d'une expérience de plus de 50 ans dans son domaine.

Créateur particulièrement connu sur l'agglomération du Val d'Europe, puisque basé à la pépinière d'entreprises La Forge 3.0, Christophe Deleau fêtait également le premier anniversaire de sa structure. Il s'agit de la société Hooke, un bureau d'études intervenant notamment dans la conception d'échafaudages. Déjà au service de 90 clients, cette société de cinq collaborateurs a travaillé sur plus de 200 chantiers. Elle vient d'intégrer de nouveaux bureaux de 100 m².

Déjà lauréat des Prix de la créativité 2016, Abdelkader Tadjer a pu présenter son projet porté avec M'eaux Spa 77, qui consiste en la création d'un « hammam citoyen, handi-accessible et écologique ». L'établissement est en passe d'ouvrir dans le quartier meldois de Beauval. Le lauréat vient à ce titre de lancer une campagne Ulule pour finaliser son projet. Dans un autre domaine, Hubert Michaudet et Élodie Grimoin sont les lauréats d'Urban Canopee, une entreprise basée à Champs-sur-Marne. Elle propose des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, en développant des canopées végétales permettant par exemple de combattre les îlots de chaleur. Dans un secteur tout aussi innovant, Alessandra Cervino a développé une société dédiée à la recherche et l'analyse du microbiote intestinal, appelée Luxia.

Trois autres créateurs ont également été distingués dans des secteurs riches et variés : Marie-Line Germane, pour Voyager Vrai, un tour-opérateur et un créateur de voyage durables dans les Caraïbes ; Julien Saint-Georges, pour Axel, une offre digitale d'investissement tournée vers les jeunes (IA, women empowerment, etc.) ; et Christophe Chevalier, pour Botmind, une plateforme permettant d'améliorer l'expérience client et d'intensifier son support par le biais d'un agent IA virtuel.