Les Journées nationales du biogaz en Seine-et-Marne

« La méthanisation répond aux enjeux de transition agroécologique, climatique, énergétique », explique Jean-François Delaitre, le président de l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, à l’origine de l’événement.

Des journées pour informer sur le gaz vert

La méthanisation agricole participe à la transition énergétique, et c’est cela que veulent montrer les agriculteurs méthaniseurs français. « C’est une activité complémentaire pour les exploitations agricoles : nous sommes agriculteurs et méthaniseurs », défend Jean-François Delaitre. A ce jour, l’association des agriculteurs méthaniseurs de France compte 430 adhérents qui s’engagent au quotidien pour la transition énergétique des territoires et le développement du biogaz d’origine agricole. « Les Journées nationales du biogaz sont une véritable opportunité de présenter nos sites, nos métiers et montrer tous les atouts de la filière au grand public » raconte Émilie Bondoerffer, agricultrice méthaniseur en Alsace. Le gaz vert prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne des Français notamment en ce qui concerne la « production d’énergie verte et renouvelable, traitement des déchets, transports décarbonisés », les initiatives ne manquent pas et les portes ouvertes ont ainsi toute leur utilité. Ces journées seront donc l’occasion d’échanger avec les riverains qui souhaitent en savoir plus sur la méthanisation agricole, avec pas moins de 22 unités de méthanisation qui ouvriront tout spécialement leurs portes pour l’occasion. En Seine-et-Marne, c’est à Sourdun que le site Letang Biogaz accueillera le public tout au long des journées nationales du biogaz.

La liste complète des portes ouvertes et informations pratiques sur les visites proposées en France est disponible sur le site internet officiel de l’événement (https://aamf.fr/journees-nationales-du-biogaz-2022/).