Les Journées Nationales de l'Agriculture auront lieu en juin

Trois jours pour célébrer le patrimoine agricole. À défaut du traditionnel Salon de l'agriculture, annulé ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, ces Journées nationales de l'agriculture (JNA) vont être l'occasion de braquer les projecteurs sur le monde agricole.

Organisées conjointement par les plateformes Make.org Foundation et Agridemain, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ces JNA répondent à l'appel urgent de mobilisation de toute la filière (exploitations familiales, industries agroalimentaires, établissements d'enseignement, de recherche et sites patrimoniaux) pour un éveil des consciences face aux défis du monde agricole.

Du 18 au 20 juin, 1 500 à 2 000 lieux ouvriront ainsi leurs portes et accueilleront entre 300 000 et 400 000 visiteurs. Partout en France, ces trois journées seront l'occasion de rencontres, de démonstrations, de dégustations et de ventes directes de produits, d'expositions, de visites guidées et d'ateliers pédagogiques. La journée du 18 juin sera dédiée aux scolaires et le week-end au grand public.

Outre son aspect ludique et festif, la manifestation veut contribuer à éveiller les consciences pour une meilleure compréhension des atouts et des défis de l'agriculture aujourd'hui (circuits courts, préservation de la biodiversité…). Le pari est d'établir du lien entre tous les citoyens, qu'ils soient urbains ou ruraux, afin de mieux se connaître et débattre tous ensemble de l'avenir de l'agriculture.

Les JNA ont également vocation à mettre en lumière la souveraineté agricole et alimentaire de la France, premier producteur de l'Union européenne devant l'Allemagne et l'Italie (18 % de la production agricole européenne) et à valoriser toutes les initiatives et toutes les productions liées au travail de la terre, de l'élevage et de l'industrie agroalimentaire.

« Les consommateurs s'interrogent sur notre façon de travailler ? Ouvrons-nous à eux et faisons preuve de totale transparence en les accueillant dans nos fermes. Ces journées nous fournissent l'opportunité d'informer et d'échanger, profitons-en ! », affirme Guillaume Lefort, président d'Agridemain et agriculteur en Seine-et-Marne.

Renseignements : https://journeesagriculture.fr