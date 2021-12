Les Journées des plantes et art du jardin font leur retour

Le rendez-vous est désormais pris par les acteurs du monde des jardins qui accueilleront le public dans la cour principale du château, au cœur de l'ancien potager et dans les allées majestueuses de Jossigny. C'est autour d'une ambiance chaleureuse que l'on découvrira une exposition-vente réunissant plus de 70 exposants professionnels du jardinage.

De nombreuses animations ponctueront l'événement autour d'ateliers pratiques gratuits, ainsi que des ateliers de jardinage au cours desquels seront prodigués de précieux conseils aux jardiniers amateurs.

Patrick Mioulane, journaliste Jardin sur RMC et sur Newsjardin TV, ainsi que Pierre-Adrien Lagneau, animateur Truffaut, animeront des thématiques de saison. Parmi elles, notamment : initiation autour des plantations d'automne, invitez les arbustes dans vos jardins, illuminez votre jardin à l'entrée de l'hiver. Des démonstrations et ses ateliers sont aussi prévus (taille de grands et moyens sujets avec Stihl, sculptures de citrouilles pour enfants avec Truffaut, atelier Art floral avec Corine Delaport, exposition photos de Philippe Ferret …).

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, adultes : 6€, pass week-end : 10€.