Les Journées des Plantes à Blandy-les-Tours

La fine fleure des pépiniéristes, des artisans et des collectionneurs sera présente à Blandy-les-Tours à l’occasion des Journées des Plantes etArt du Jardin. Prisé par un public de passionnés, cet événement est devenu, au fil des années, une des plus importantes expositions-ventes de plantes d’Île-de-France. Ce rendez-vous incontournable est également l’occasion de valoriser le département de Seine-et-Marne. L’arbre sera au cœur de cette nouvelle édition avec une exposition consacré aux arbres remarquables du territoire. Ceux-ci seront exposés sur les murs extérieurs de l’église de Blandy, tandis qu’une balade commentée sera proposée aux visiteurs pour évoquer la place de l’arbre dans les paysages. Enfin, l’agrifleuriste Isabelle Chanclud animera trois ateliers.

Samedi 26 et dimanche 27 mars (10h-18h).

Tarifs : 7 euros (adulte).

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements : www.journeesdesplantesblandy.fr