Les jeunes footballeuses de Montereau à l’Orange Football Challenge

L’association Sport Amicale Montereau (ASAM) a été représentée par ses jeunes footballeuses à l’occasion du match de championnat entre le PSG et Monaco (1-1). L’équipe U15 de l’ASAM a, en effet, disputé l’Orange Football Challenge contre les jeunes du FC Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne) à la mi-temps du match PSG-Monaco. La saison dernière, ce sont les garçons du club seine-et-marnais qui avaient eu la chance de fouler la pelouse du Parc des Princes. Le 28 août, c’était donc au tour des filles. Malheureusement pour elles, elles se sont inclinées (3-5).

Fort de ses 22 ans d’existence et de ses plus de 150 000 participants au total, ce challenge est un vrai succès auprès des clubs amateurs de chaque région. Conscient de sa responsabilité sociétale, Orange accentue également son soutien au football amateur via des dotations de matériel, mais aussi l’accès à une éducation numérique responsable.