Les jeunes footballeurs de Montereau ont joué au Parc des Princes

Les footballeurs U15 de l’ASA Montereau ont affronté l’Aviron Bayonnais FC. Malgré de beaux gestes techniques et les encouragements des 45 000 spectateurs, ils n’ont pu éviter la défaite (8-5). Le club monterelais participait pour la première fois à ce challenge. Celui-ci, qui a fêté son 20e anniversaire l’année dernière, connaît un véritable succès auprès des clubs amateurs de toute la France avec déjà près de 150 000 participants. Cette compétition, réservée aux jeunes footballeurs et footballeuses âgés de 13 à 15 ans, se déroule à la mi-temps des matchs de la Ligue 1 des trois clubs partenaires d’Orange (Paris, Marseille et Lyon). Le jeu consiste à partir du milieu du terrain et à marquer un but le plus rapidement possible.

Avant Montereau, deux autres clubs du District de Seine-et-Marne (Entente féminine Savigny-Nandy-Cesson et Trilport) ont déjà eu la chance, cette saison, de fouler la pelouse du Parc des Princes. A travers ce challenge, Orange souhaite apporter son soutien au football amateur. Celui-ci se traduit par des dotations de matériel et par l’accès à une éducation numérique responsable.