Les jeunes footballeurs de l’US Trilport remportent le challenge Orange

Réservé aux jeunes joueurs franciliens, l’Orange Football Challenge est organisé lors des mi-temps des matchs de Ligue 1 à domicile des trois clubs professionnels dont Orange est partenaire (PSG, Lyon et Marseille) ainsi que lors des matchs des équipes de France. Cette saison, la finale a opposé l’US Trilport au FC Coubronnais (Seine-Saint-Denis). Ces footballeurs âgés de moins de 15 ans ont pu ainsi fouler la pelouse parisienne du Parc des Princes, le 21 mai dernier, lors du match PSG-Metz (5-0). C’est finalement le club seine-et-marnais qui l’a emporté (5-4), tandis que chez les féminines, c’est le club essonnien du CO Les Ulis qui s’est imposé devant le FC Montmorency (3-2), club du Val-d’Oise.

En deux décennies, Orange a offert à plus de 180 000 jeunes footballeurs la possibilité unique de disputer son challenge dans un stade professionnel et devant des dizaines de milliers de spectateurs. Cette manifestation a vocation à favoriser la pratique du football associatif et à soutenir les clubs amateurs via des dotations de matériels et l’accès à une éducation numérique responsable.