Les jeunes entrepreneurs imaginent un futur vert et durable

Comment mieux rebondir et se réinventer économiquement après le Covid-19 ? Et si le développement durable et la croissance économique pouvaient aller dans le même sens ? L'enquête nationale de la JCEF a pour objectif de dévoiler les différents impacts de la crise sanitaire et les intentions des entreprises en matière de développement durable et de repositionnement.

« Est-ce que l'usage du numérique a évolué au sein de votre structure depuis le début de la crise sanitaire ? En réaction à cette crise, avez-vous pris des décisions immédiates concernant le développement durable ? Concernant votre organisation logistique avec un approvisionnement plus local, un circuit court ? » Voici quelques-unes des questions posées aux acteurs et dirigeants de tous secteurs économiques.

Ce projet complète et enrichit une première étude des entreprises sur le développement durable qui avait été initiée en janvier dernier. La JCEF s'adapte à la crise sanitaire pour que le projet sensibilise et intéresse les entreprises impactées par une baisse d'activité en les aidant à se réinventer et à innover pour une relance économique. Le diagnostic permettra d'anticiper la reprise sous l'angle du développement durable en faisant un état des lieux des pratiques mises en place ou qui seraient intéressantes d'initier, dans le domaine du développement durable.

La JCEF a élaboré cette enquête avec le Pôle éco-conception, missionné par l'Ademe. Les questions abordent l'impact de la crise sanitaire actuelle et la gestion des ressources au sein des entreprises et des organisations afin d'allier développement économique et durable. « L'enjeu est sous-estimé. Il est nécessaire de faire augmenter la prise en compte de cet aspect. Les entrepreneurs doivent comprendre que ce n'est pas une charge supplémentaire mais un réel facteur d'innovation et de pérennité », explique Christian Brodhag président du Pôle éco-conception.

Le sondage sera déployé grâce au maillage des 130 antennes locales de la JCEF reparties en métropole et en outre-mer. L'association prévoit aussi de le relayer par le biais de syndicats et de réseaux professionnels. L'objectif est de réaliser un diagnostic économique de chaque département grâce à une analyse approfondie des résultats. Ce document constitué avec la collaboration active des acteurs locaux mettra en avant les forces et faiblesses du territoire et donnera de précieuses indications pour orienter des actions pertinentes.

« Cette enquête va nous permettre de détenir entre nos mains les clés du changement sur chacun de nos territoires. Notre rôle est de proposer des mesures et des projets suite à cette phase d'enquête. Nous voulons être acteurs de notre société en nous mobilisant pour optimiser nos ressources et allier développement économique et durable. Rien n'est compliqué, rien n'est impossible, tout est une histoire de volonté, de capacité à agir ensemble vers une même direction, pour rendre concrète l'alliance développement durable et économique », insiste Linda Profit, présidente 2020 de la JCEF.