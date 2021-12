Les Jeunes du City Raid Andros rencontrent le préfet

Créé en 2002 par Bruno Pomart, un ancien policier du RAID (le corps d'élite Recherche assistance intervention dissuasion de la Police nationale), à la suite d'émeutes et d'incivilités en Essonne, le City Raid Andros est un concept qui permet aux jeunes de 10 à 13 ans de redécouvrir leur ville de façon ludique et de s’élancer pour un parcours d’orientation citoyen en milieu urbain.

A cette occasion et dans cet objectif de dialogue et de découverte, le préfet a tenu à recevoir plusieurs groupes d’enfants au sein de l’Hôtel préfectoral pour échanger sur les valeurs de la République et de la Citoyenneté.

Accompagnés de leurs enseignants et du délégué du préfet en charge de la Politique de la Ville, ce parcours a pour objectif de permettre à chaque enfant de créer un rapport positif et constructif avec les institutions, en développant leur intérêt pour le monde qui les entoure. Les enfants ont ainsi pu élaborer une charte du petit citoyen qu’ils ont remis fièrement au préfet.