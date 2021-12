Les jeunes agriculteurs innovent

La dernière Assemblée générale des JA de Seine-et-Marne, présidée par Mathieu Beaudoin, s'est tenue le vendredi 3 février dernier à et était consacrée à l'innovation dans le secteur agricole.

Un film réalisé pour l'occasion a repris les moments clés de l'année 2016, année ombragée pour l'agriculture et les agriculteurs avec des moissons désastreuses.

Mathieu Beaudoin a souhaité illustrer cette année difficile en arborant, ainsi que tous les JA, un t-shirt de couleur rouge.

Les technologies numériques ont explosé lors des cinquante dernières années. Avec la connectivité en temps réel et l'informatique, le travail de l'exploitant a évolué. Certain ont déjà sauté le pas vers l'agriculture 2.0.

Pratiques, ces technologies permettent en effet aux producteurs d'allier compétitivité, respect de l'environnement et meilleurs conditions d'exercice du métier. C'est sur cet aspect que les échanges se sont concentrés.

Le préfet a, quant à lui, tenu à rappeler l'implication et l'appui de ses services, notamment de la Direction départementale des territoires auprès de la profession agricole. Jean-Luc Marx a conclu sur son engagement aux côtés, non seulement des exploitants, mais surtout des jeunes, et a confirmé sa confiance dans leur capacité à relever les défis de l'agriculture d'aujourd'hui.

Il a ainsi confirmé sa présence et donné rendez-vous aux JA lors du prochain festival de la terre, le 17 septembre prochain.