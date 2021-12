Les jardins d'insertion « Vert chez moi »

La commune de Dammarie a signé l'an dernier une convention avec l'association Orientation Développement Emploi (ODE) pour permettre la création du chantier « Vert chez moi », en lui mettant à disposition un terrain.

« Pour commencer, il y a eu un énorme travail de fait pour remettre en état le terrain situé au Hameau de Vosves, sur le site dit de la Maison Blanche. Un important travail de débroussaillage et de tronçonnage a été mené. Puis nous avons constitué notre équipe », explique Christian d'Origny, référent de l'ODE 77 à Dammarie.

© Twitter@Préfet77

Aujourd'hui, ce terrain est devenu un véritable jardin maraîcher qui permet de remettre sur les rails de la vie de nombreuses personnes en leur donnant la main verte.

« Vert chez moi » s'adresse à des jeunes sans expérience ou des seniors en situation de chômage de longue durée, résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Le projet permet à quatre chercheurs d'emploi d'être engagés pendant quatre mois minimum et d'apprendre un métier en percevant un salaire tout en étant encadrés.

A l'issue de cette période, ils sont préparés à retrouver une activité ou à développer leur propre projet. « Ils s'occupent du jardin maraicher une quinzaine d'heures par semaine, du lundi au jeudi matin » précise Habib Rahou, l'encadrant technique.

Les récoltes bio sont destinées à deux entités locales partenaires : l'épicerie sociale et le restaurant associatif LYSEA. Ainsi, plus de trois cents familles en précarité ont un accès facilité à des légumes frais, de qualité et à moindres couts. En 2017, la production devrait également être disponible pour le grand public.