Les initiatives de l'agglomération melunaise présentées à Julien Denormandie

Accueilli par Louis Vogel, maire de Melun, et Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, le ministre de la Ville et du logement a assisté à une présentation de Fidamuris par son président, Patrick Plessier, au Café City du quartier de l'Almont. Plus qu'une PME sociale, Fidamuris « a envie de fédérer, de faire de la cohésion sociale, de rassembler les Melunais un peu en scission ». Le président de Fidamuris a aussi présenté le travail d'insertion de son association, effectué dans le cadre du PRIJ (plan régional d'insertion pour la jeunesse), qui accompagne une trentaine de jeunes. Le premier numéro du Mag de Fidamuris,

un journal trimestriel présentant “les actions valorisantes” au sein des quartiers de Melun et de l'agglomération de Melun Val de Seine, a ensuite été présenté à Julien Denormandie par Farid Zouaoui, chargé de mission chez Fidamuris.

Puis Cathy Losson, chef de service démocratisation culturelle, a détaillé le dispositif “Le Louvre chez vous”, « un jumelage entre le musée du Louvre et la ville de Melun » coconstruit avec les habitants et mis en place en septembre. Des reproductions des œuvres seront visibles à la médiathèque (Astrolabe) et « en itinérance » à diverses occasions. Ces actions culturelles seront poursuivies durant trois ans.

Julien Denormandie s'est ensuite rendu au conservatoire des deux Muses, notamment financé par le programme de rénovation urbaine (PRU), pour s'enquérir des différents projets en cours de développement sur l'agglomération. La plateforme culturelle Micro Folie proposé par la Villette et porté par le ministère de la Culture permettra par exemple de profiter d'une galerie d'art virtuelle forte de 1 000 chefs-d'œuvre de 12 musées nationaux et de bénéficier d'actions de médiations. Enfin, la visite s'est achevée avec la présentation de l'engagement de la communauté éducative dans la candidature pour le label Cité éducative, qui consiste à fédérer et à renforcer l'action des acteurs du territoire en matière d'éducation et d'accompagnement des publics.