Les héros de Gulli TV à Westfield Carré Sénart

Le Gulli Tour fait escale au centre commercial régional de Lieusaint durant ces vacances scolaires, les 25 et 26 octobre (10 heures-13 heures et 14h30-18 heures). L’occasion pour les enfants de retrouver leurs personnages préférés grâce à de nombreuses animations gratuites et festives.

Des espaces sont, en effet, dédiés aux couleurs des héros de Gulli TV (Barbie, Beyblade Burst, Quad Drive, Dino Ranch, Enchantimals, Polly Pocket…) et des animations sont encadrées par les présentateurs vedettes de la chaîne. Sur scène, l’animateur et danseur starKhriss anime cette tournée et fait danser petits et grands.

Un grand jeu concours est organisé durant ces deux jours avec de nombreux cadeaux à gagner (le gagnant ou la gagnante sera informé par Khriss). Parmi les activités proposées, il y a les photocall des BBF et de Rainbow High, les histoires de ToniesBox, la découverte de la moto grandeur nature de Ricky Zoom, l’atelier tatoo paillettes des VIPPETS et la fabrique de badges des Power Rangers Dino Fury. Les jouets préférés des enfants (Bakugan Evolutions, Bubiloons, Cry Babies Magic Tears, Illugames et Gulli Crea) seront également à leur disposition.

Renseignements : www.gulli.fr