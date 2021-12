Les hélicos de La carte aux trésors vont survoler les merveilles de Seine-et-Marne mercredi soir

"Attachez vos ceintures ! Ce mercredi 24 avril dès 21 heures, les hélicoptères de « la carte aux trésors », survolent les beautés patrimoniales de la Seine-et-Marne. Le célèbre jeu de France 3, qui fait son grand retour cette année, prend pour vaste terrain de jeu les sites emblématiques du département.

Les 2 candidats de ce mercredi vont résoudre des énigmes dans un jeu de piste géant qui les emmènera aux abords des plus beaux châteaux de France, à Fontainebleau et Vaux-le-Vicomte. Les téléspectateurs découvriront la tradition de la navigation sur la Seine et la Marne. Des rencontres au sommet sont au programme de cette émission : avec les maîtres de l'impressionnisme à Moret-sur-Loing ou avec les aigles qui trônent sur les remparts médiévaux de Provins."

« C'est une grande fierté d'accueillir cette émission familiale qui allie sport et savoir. C'est un formidable coup de projecteur pour le département, souligne Patrick Septiers, président du Département. A l'approche des ponts du printemps et des vacances estivales, les belles images du patrimoine culturel et naturel du département vont donner envie à un large public de parcourir la Seine-et-Marne. Cette émission ludique et intelligente s'appuie sur les sites phares du département mais s'arrête aussi dans des endroits moins connus, comme les vallées de la Seine, de la Marne et du Loing. Elle évoque également l'histoire, les traditions et le terroir des lieux traversés par les concurrents : les Seine-et-Marnais apprendront surement beaucoup de choses sur leur département, les autres découvriront un territoire très riche et très attractif. »