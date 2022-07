Les “Happy days“ reviennent à Mormant

La ville de Mormant organise ses “Happy days“ dans un cadre verdoyant jusqu’au 17 juillet (11 heures-19 heures). Une deuxième session est prévue du 20 au 28 août aux mêmes horaires. Au programme : jeux de plage, activités manuelles et sportives, structures gonflables et plusieurs autres animations ouvertes aux petits et grands. L’entrée est fixée à deux euros (pass illimité à 10 euros).